NVIDIA-Aktie niedriger: Was den KI-Branchenprimus unter Druck setzt

Anleger sorgen sich zunehmend darum, wie lange der KI-Boom die hohen Bewertungen der Branche noch rechtfertigen kann. Das bekommt auch der Branchenprimus zu spüren.

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ im Fokus

Auslöser ist ein sektorweiter Ausverkauf bei Chipwerten

Anleger fragen sich, ob NVIDIAs hohe Margen dauerhaft zu halten sind

Die NVIDIA-Aktie notiert am Dienstag im US-Handel an der NASDAQ rund 1,84 Prozent niedriger bei 191,95 US-Dollar. Der Auslöser liegt nach Reuters-Angaben nicht bei NVIDIA selbst, sondern in einem sektorweiten Vertrauensverlust gegenüber Chipwerten, der von einer eigentlich starken Gewinnmeldung aus Südkorea ausgeht.

Der eigentliche Auslöser: Zweifel am KI-Boom, nicht an NVIDIA

Samsung Electronics hatte am Dienstag einen um das Neunzehnfache höheren Betriebsgewinn für das zweite Quartal 2026 in Aussicht gestellt, rund 89,4 Billionen Won (rund 51 Milliarden Euro) und damit über der Konsensschätzung von 87,3 Billionen Won (ca. 50,4 Milliarden Euro). Trotzdem gerieten Speicherwerte am selben Tag unter Druck, weil Anleger nach Einschätzung von Richard Hunter, Head of Markets beim Vermögensverwalter interactive investor, weniger an der Nachfrage zweifeln als daran, wie lange sich das aktuelle Gewinnniveau halten lässt. Das belastet auch Werte wie NVIDIA.

Warum ausgerechnet NVIDIA im Fokus steht

Innerhalb der Chipbranche richtet sich die Skepsis besonders auf den KI-Schwergewicht, weil das Unternehmen stärker als andere von den hohen Margen seiner GPUs abhängt. Rivale Broadcom hatte Anfang des Monats mitgeteilt, den Umsatz mit KI-Halbleitern im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um mehr als 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 16,0 Milliarden US-Dollar steigern zu wollen. Im zweiten Quartal hatte der KI-Chip-Umsatz bei 10,8 Milliarden US-Dollar gelegen, ein Plus von 143 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Broadcom-Chef Hock Tan verwies dabei auf Aufträge großer Cloud-Anbieter für kundenspezifische KI-Chips, die zunehmend als günstigere Alternative zu NVIDIAs Standard-GPUs gelten. Auch AMD arbeitet an eigenen KI-Beschleunigern für Großkunden. Ob NVIDIA seine Preissetzungsmacht in diesem Umfeld halten kann, ist für Anleger die eigentliche Frage hinter der Tagesbewegung, nicht die grundsätzliche Nachfrage nach Rechenleistung.

Kritik an NVIDIA-Partner Hesai wird laut

Daneben rückt NVIDIA in zweiter Reihe noch wegen einer anderen Meldung in den Anlegerfokus: CNBC hat über wachsende politische Kritik an Hesai Technology, einem chinesischen Hersteller von Lidar-Sensoren, der 2024 vom US-Verteidigungsministerium als chinesische Militäreinheit eingestuft wurde, berichtet. Der Vorsitzende des China-Sonderausschusses im US-Repräsentantenhaus, John Moolenaar, warnte laut CNBC, von den Sensoren und ihrer Fähigkeit, Daten zu übertragen, gehe eine erhebliche Gefahr aus. Hesai ist seit einigen Monaten Partner in NVIDIAs Sicherheitslabor Halos, über das Lidar-Systeme auf Cybersicherheit geprüft werden, NVIDIA selbst steht dabei nicht im Zentrum der Vorwürfe. Hesai-Chef David Li wies die Vorwürfe laut CNBC zurück und erklärte, sein Unternehmen arbeite nicht für das chinesische Militär und könne die ausgelieferten Sensoren ohnehin nicht fernsteuern oder auslesen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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