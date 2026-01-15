NVIDIA-Aktie profitiert: RBC sieht Potenzial und rät zum Kauf

A A

Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung für NVIDIA angepasst.

Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von NVIDIA beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung. Im NASDAQ-Handel gewinnt die NVIDIA-Aktie zeitweise 2,31 Prozent auf 187,25 US-Dollar. /ag/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX ----------------------- NEW YORK (dpa-AFX Broker)

