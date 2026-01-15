NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|KI-Fokus
|
15.01.2026 21:30:00
NVIDIA-Aktie profitiert: RBC sieht Potenzial und rät zum Kauf
Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von NVIDIA beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung.
Im NASDAQ-Handel gewinnt die NVIDIA-Aktie zeitweise 2,31 Prozent auf 187,25 US-Dollar.
/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|160,72
|-0,20%
