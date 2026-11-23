NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Überraschende Wendung
|
23.11.2026 16:05:00
NVIDIA-Aktie reagiert auf Rückkehr von Jensen Huang mit kräftigem Kursplus
- Verwaltungsrat setzt Jensen Huang einstimmig wieder als CEO ein
- Verwaltungsrat sieht nach Hinweisen aus Washington kein Sicherheitsrisiko
- Interne Untersuchung läuft weiter, Kongressbefragung folgt am 1. Dezember
NVIDIA holt seinen Mitgründer zurück: Der Verwaltungsrat hat Jensen Huang heute mit sofortiger Wirkung wieder als President und CEO sowie als Mitglied des Gremiums eingesetzt, die NVIDIA-Aktie notiert zeitweise 32,94 Prozent höher bei 166,88 US-Dollar. Damit endet die Interimsphase nach nur elf Tagen.
Einstimmiges Votum nach mehreren Gesprächen
Das Gremium stimmte geschlossen für Huangs Rückkehr, nachdem es sich in einer Reihe von Gesprächen von seiner Offenheit und Führungsfähigkeit überzeugt hatte. Ausschlaggebend war zudem eine Einschätzung hochrangiger Stellen der US-Regierung: Auf dieser Grundlage sieht der Verwaltungsrat in der Wiedereinsetzung kein Risiko für die nationale Sicherheit. Chairman Harvey C. Jones, der im Amt bleibt, nennt Huang den richtigen Mann an der Spitze und sieht den Schritt im Interesse von Aktionären, Mitarbeitern, Partnern und Kunden. Colette Kress konzentriert sich wieder auf ihre Rolle als Finanzchefin. Huang selbst kündigt an, mit Demut und erneuertem Einsatz an die Arbeit zurückzukehren.
Kehrtwende binnen elf Tagen
Am 12. November hatte NVIDIA den Rücktritt Huangs von allen Ämtern gemeldet und Kress zur Interimschefin ernannt. Vorausgegangen waren Medienberichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Noch bei der Vorlage der Quartalszahlen am 17. November stellte Jones in der Telefonkonferenz klar, der Verwaltungsrat beabsichtige nicht, Huang wieder als CEO einzusetzen. Diese Linie ist nun Geschichte.
Rückenwind kommt aus dem Weißen Haus: US-Präsident Donald Trump begrüßte Huangs Rückkehr ausdrücklich und schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der Verwaltungsrat habe die "richtige und angemessene Entscheidung getroffen". Schon seit dem Rücktritt hatte sich Trump wiederholt hinter den NVIDIA-Chef gestellt und für sein Comeback geworben.
Was für NVIDIA-Aktionäre offen bleibt
Mit der Rückkehr entfällt die Unsicherheit über eine langwierige Nachfolgesuche, die Aufarbeitung ist aber nicht abgeschlossen. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren setzt seine Untersuchung mit externen Anwälten bis zum Ende fort, Huang sagt volle Kooperation zu. Parallel überwacht ein neuer Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen die Handelskonformität, zudem sucht NVIDIA erstmals einen Chief Compliance Officer. Die Zusammenarbeit mit laufenden behördlichen Ermittlungen geht weiter.
Konkret wird es am 1. Dezember: Dann stellt sich Huang laut den Vorsitzenden dreier Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses den Fragen der Abgeordneten in einer protokollierten Befragung, NVIDIA-Chefjurist Tim Teter folgt am 2. Dezember.
Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion Finanzen.at
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