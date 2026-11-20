NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Neue Untersuchung
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20.11.2026 22:14:00
NVIDIA-Aktie sackt weiter ab: SEC soll sich mit Bilanzierung beschäftigen - Untersuchung in Kalifornien
Bonta will laut seiner Ankündigung auch klären, ob NVIDIA seine Anleger und die Öffentlichkeit falsch informiert habe. Das Verhalten von NVIDIA lasse die Alarmglocken schrillen, erklärte er bereits jetzt. Von dem Konzern gab es zunächst keine Reaktion auf Bontas Vorstoß.
NVIDIA-Chips sind für den Ausbau Künstlicher Intelligenz entscheidend. Das Unternehmen hat seinen Sitz im kalifornischen Silicon Valley.
Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekanntgeworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen NVIDIA-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von NVIDIA, die Huang unterstellt war.
Inzwischen stehen aber auch immer mehr Fragen zu möglichen Lieferungen leistungsstarker NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten im Raum. Auch Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, da mitgemischt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte NVIDIAauf, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste. Für Dezember wurde Huang auch in Kongressausschüssen vorgeladen.
SEC Prüfung bei NVIDIA voraus?
Am Freitag ließ ein Bericht, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des Unternehmens untersucht, die Aktien noch stärker absacken. Letztlich ging es an der NASDAQ um rund 14 Prozent auf 125,53 US-Dollar nach unten. Damit erreichten sie den tiefsten Stand seit Mai 2025. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, wollten sich Vertreter der Behörde hierzu nicht äußern, während Unternehmenssprecher bisher nicht auf eine Anfrage reagiert hätten.
/so/DP/zb
SACRAMENTO (dpa-AFX)
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