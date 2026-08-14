NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI-Finanzierung 14.08.2026 22:03:55

NVIDIA-Aktie stabil: Milliarden-Finanzierungs-Deal mit Goldman für KI-Kredite

NVIDIA-Aktie stabil: Milliarden-Finanzierungs-Deal mit Goldman für KI-Kredite

Goldman Sachs und NVIDIA wollen wohl KI-Kredite wie Anleihen handelbar machen. Wer für das Milliarden-Projekt am Ende haftet und wie der Markt reagiert.

  • Goldman Sachs verhandelt wohl mit Investoren über eine Beteiligung an NVIDIAs Finanzierungsinitiative
  • Neue Struktur soll Kredite handelbar wie klassische Wertpapiere machen
  • NVIDIA-Chef Jensen Huang behält sich vor, bis zu 25 Prozent an Restwert-Unterstützung selbst zu übernehmen

Goldman Sachs verhandelt laut einem Reuters-Bericht mit mehreren Investoren über deren Beteiligung an NVIDIAs Finanzierungsprogramm für KI-Rechenzentren, das mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Drittkapital mobilisieren soll. Über seine langjährige Beziehung hatte sich die Bank bereits eine der Schlüsselrollen in dem Konsortium gesichert, das NVIDIA am 10. August gemeinsam mit Blackstone, Apollo, BlackRock, Brookfield und KKR angekündigt hatte. Anders als frühere Finanzierungen für KI-Chips soll die neue Struktur die Kredite handelbar wie klassische Wertpapiere machen und das Risiko breiter verteilen.

Ein Konsortium statt einer Bilanz

Laut den mit der Sache vertrauten Personen sollen vor allem US-Versicherer, Vermögensverwalter und Banken den Kern der Investorenbasis bilden, während Vermögensverwalter selbst einen erheblichen Teil der Finanzierung behalten wollen. Goldman Sachs kann über sein Vermögensverwaltungsgeschäft nachrangiges Kapital und Privatkredite bereitstellen und über die Investmentbank zusätzlich Fremdkapital an Kreditfonds und später an den öffentlichen Anleihemarkt platzieren. Ziel der Konstruktion ist ein durch Vermögenswerte gedeckter Markt für KI-Rechenleistung, der Schulden künftig ähnlich handelbar machen soll wie klassische Anleihen, was die Finanzierungskosten senken und einen breiteren Kreis an Investoren anziehen soll.

So reagiert die NVIDIA-Aktie

Der Markt reagierte verhalten: Die NVIDIA-Aktie gab an der NASDAQ 0,06 Prozent auf 225,16 US-Dollar nach, während die Goldman Sachs-Aktie an der NYSE um 0,32 Prozent auf 1.039,32 US-Dollar einbüßte.

Wer haftet am Ende wirklich

Genau hier liegt der Unterschied zu älteren Deals wie der Finanzierung für Anthropics KI-Chips, bei der Broadcom mit einer Restwertgarantie für rund 30 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Schulden einsprang. Vivek Arya, Analyst bei Bank of America, nannte die neue Struktur in einer Notiz, aus der Reuters zitiert, einen Schwenk weg von der Lieferantenfinanzierung: Die Last liege beim Konsortium, nicht auf der Bilanz von NVIDIA. Ganz sauber ist die Trennung allerdings nicht: NVIDIA-Chef Jensen Huang erklärte auf der Plattform X, der Konzern könne wählen, bis zu 25 Prozent der einzelnen Vereinbarungen beziehungsweise rechnerisch bis zu 125 Milliarden US-Dollar an Restwert-Unterstützung selbst zu übernehmen. Wie viel davon am Ende tatsächlich abgerufen wird, ist offen.

Goldmans langer Weg zu dieser Rolle

Dass ausgerechnet Goldman Sachs diese Position bekam, hat eine Vorgeschichte. Die Bank hat NVIDIA gemäß Dealogic-Daten, auf welche sich Reuters bezieht, bei mehreren Transaktionen beraten und war an zahlreichen Technologiefinanzierungen beteiligt, bei denen der Chiphersteller selbst als Investor auftrat. Am 15. Juni führte Goldman Sachs gemeinsam mit JPMorgan und Morgan Stanley als Bookrunner NVIDIAs Anleiheverkauf über 25 Milliarden US-Dollar an, die bislang größte Anleiheemission des Unternehmens. 2019 war die Bank außerdem exklusiver Finanzberater bei der 6,9 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Netzwerkausrüsters Mellanox Technologies. Auch auf Vorstandsebene reicht die Beziehung weit: David Solomon, Chef von Goldman Sachs, interviewte vor rund zwei Jahren auf einer Technologiekonferenz der Bank CEO Huang.

Bislang hat NVIDIA mit den sechs Instituten lediglich Absichtserklärungen unterzeichnet, verbindliche Verträge mit konkreten Konditionen stehen nach offiziellen Angaben noch aus.

Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie unbewegt: Cathie Woods ARK kauft für 26,6 Millionen US-Dollar zu, Palantir fliegt raus

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 194,54 -0,42% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen