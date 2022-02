Nvidia-Aktie stabilisiert - AMD liefert positive Signale

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Verkaufswelle bei Wachstumsaktien verliert langsam an Schwung und auch die Aktie von Nivida kann sich in dieser Woche stabilisieren. Seit Wochenbeginn erzielte das Chip-Papier sogar ein Umsatzplus von knapp fünf Prozent. Positive Signale vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 16. Februar lieferte dabei auch der Konkurrent AMD .AMD hat seine Zahlen bereits am vergangenen Dienstag veröffentlicht und damit auch für die Anleger von Nvidia einen ersten Hinweis geliefert wie stark das Weihnachtsquartal werden könnte.Denn im Grafik-Segment vermeldete der Konkurrent eine Verdopplung der Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal – insbesondere die Desktop-Grafikkarten von AMD haben sich hervorragend verkauft. Die aktuelle Grafikkartengeneration, die Radeon-6000-Serie, hat dabei sogar gegenüber dem Septemberquartal eine zweistellige Wachstumsrate erzielt.Darüber hinaus konnte AMD auch mit seinen Grafikbeschleunigern im wichtigen Data-Center-Segment überzeugen. Der Nvidia-Konkurrent konnte auf dem wichtigen Wachstumsmarkt seine Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal ebenfalls verdoppeln.