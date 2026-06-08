NVIDIA-Aktie steigt: Neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. sichern weiteres KI-Wachstum

Die Dynamik des globalen KI-Booms verschiebt sich zunehmend zu Hochleistungs-Speichern als entscheidender Ressource. Mit neuen Deals hat sich NVIDIA nun hier die Versorgung gesichert.

• NVIDIA sichert mit südkoreanischen Partnern langfristig die Lieferkette• Deals mit SK hynix und Co. formen integriertes KI-Ökosystem aus Hardware, Cloud und Infrastruktur• KI-Wachstum hängt zunehmend am Engpass Hochleistungsspeicher (HBM)

KI-Platzhirsch NVIDIA hat neue, langfristig angelegte Partnerschaften mit führenden südkoreanischen Technologieunternehmen geschlossen, allen voran SK hynix. Im Zentrum der Kooperation steht die Absicherung der Lieferketten für sogenannte High Bandwidth Memory (HBM), eine Speichertechnologie, die für moderne KI-Beschleuniger unverzichtbar ist und in der Industrie längst als kritischer Flaschenhals gilt.

SK hynix als NVIDIA-Schlüsselpartner im Speicherkrieg

Die am Montag bekannt gewordene Vereinbarung zwischen NVIDIA und SK hynix geht dabei über klassische Lieferbeziehungen hinaus. Laut "Reuters" wird die Zusammenarbeit als mehrjährige Technologiepartnerschaft verstanden, in deren Rahmen sich das südkoreanische Unternehmen zur Entwicklung fortschrittlicher Speichertypen für weltweite KI-Rechenzentren verpflichtet. So solle sichergestellt werden, dass das Speicherchip-Angebot mit den Plänen von NVIDIA Schritt hält, die sich inzwischen auf die Bereiche Robotik, PCs und KI-Supercomputer ausgeweitet haben. SK hynix, ohnehin einer der dominierenden Anbieter im HBM-Markt, sichert sich damit eine noch engere Verzahnung mit den künftigen Plattformen von NVIDIA. "SK hynix war bisher NVIDIAs größter Partner im Speicherbereich. SK hynix wird auch künftig NVIDIAs größter Partner für Speicherlösungen sein", wird NVIDIA-Chef Jensen Huang in diesem Zusammenhang von "Reuters" zitiert.

Branchenbeobachter sehen in der neuen Partnerschaft für SK hynix einen strategischen Schritt, um die nächste Generation von KI-Supercomputern frühzeitig mitzuprägen, während NVIDIA im Gegenzug seine Versorgungssicherheit in einem extrem angespannten Marktumfeld absichert. "Wir beziehen bereits Speicherprodukte im Wert von vielen Milliarden Dollar jährlich von SK hynix, und dieses Volumen wird erheblich wachsen", sagte Huang laut der Nachrichtenagentur.

Bündnis für umfassendes KI-Ökosystem

Bemerkenswert ist jedoch vor allem die Breite der neuen Kooperationen von NVIDIA in Südkorea. Denn neben SK hynix sind auch weitere große südkoreanische Industriegruppen eingebunden, darunter SK Telecom, NAVER, die LG Group sowie die Doosan Group.

Insbesondere SK Telecom, das wie SK hynix zur SK Group gehört, soll gemeinsam mit NVIDIA eine KI-Cloud im Gigawatt-Maßstab aufbauen - der Betriebsstart des ersten KI-Rechenzentrums ist bereits für 2027 geplant. NAVER wiederum bringt seine Erfahrung im Bereich Plattform- und KI-Software ein, während LG und Doosan stärker auf Robotik, industrielle Anwendungen und Hardware-Komponenten fokussieren.

Damit entwickelt sich das Bündnis über reine Chiplieferketten hinaus zu einem umfassenden KI-Ökosystem, das Rechenleistung, Speicher, Cloud-Infrastruktur und industrielle Anwendungen miteinander verzahnt.

Strategische Absicherung gegen einen strukturellen Engpass

Die Bedeutung dieser Partnerschaften geht jedoch über die reine Unternehmensperspektive hinaus. Mit der zunehmenden Konzentration der globalen Halbleiterproduktion in wenigen Regionen - insbesondere Taiwan und Südkorea - wird die KI-Industrie immer stärker von geopolitischen und industriellen Abhängigkeiten geprägt.

Südkorea positioniert sich dabei zunehmend als unverzichtbarer Knotenpunkt in der KI-Wertschöpfungskette. Während Taiwan vor allem bei Logikchips dominiert, hat sich Südkorea eine Schlüsselrolle im Bereich Speichertechnologien gesichert. Genau dies macht die Region für NVIDIA besonders attraktiv. Denn Analysten verweisen laut "Wall Street Journal" darauf, dass die Nachfrage nach HBM-Speicher in den kommenden Jahren weiter stark steigen dürfte, getrieben durch immer größere KI-Modelle und rechenintensive Trainingsprozesse.

Für NVIDIA ist die Dimension der neuen Deals daher klar strategisch: Der Konzern versucht nicht nur, seine Marktführerschaft im KI-GPU-Segment zu sichern, sondern gleichzeitig die gesamte Lieferkette für KI-Systeme zu stabilisieren. CEO Jensen Huang hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass Speicher- und Infrastrukturkapazitäten zu den größten limitierenden Faktoren der KI-Expansion gehören. Die enge Bindung an SK hynix und weitere koreanische Konzerne kann daher als Versuch gelesen werden, strukturelle Engpässe frühzeitig zu entschärfen und die eigene Plattformstrategie abzusichern - von Rechenzentren über KI-PCs bis hin zu Robotiksystemen der nächsten Generation.

So reagieren die Aktien von NVIDIA und SK hynix

Trotz des neuen Deals mit NVIDIA ging es für die Aktie von SK hynix am Montag im Rahmen des Tech-Ausverkaufs in Asien steil abwärts: Bis zum Handelsende verlor der Anteilsschein in Seoul 7,68 Prozent auf 1.911.000,00 KRW.

Die NVIDIA-Aktie hatte den Freitagshandel mit einem Abschlag von 6,2 Prozent auf 205,10 US-Dollar beendet und war im nachbörslichen Handel noch etwas weiter gefallen. Die neuen Partnerschaften scheinen dem Papier des KI-Giganten am Montag aber wieder auf die Sprünge helfen zu können: Die NVIDIA-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise um 2,01 Prozent höher bei 209,23 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at