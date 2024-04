NVIDIA-Aktie steigt: Raymond James sorgt mit optimistischer Einschätzung für Aufschwung

• NVIDIA-Aktie steigt um über vier Prozent• Raymond James hebt Kursziel an• Experten sehen Potenzial bis weit in 2025

Die Investmentbank Raymond James hat sich am Vortag überaus optimistisch zum Chipriesen NVIDIA geäußert. Dabei hob sie ihr Kursziel für die NVIDIA-Aktie von zuvor 850 US-Dollar auf nun 1.100 US-Dollar an, was einem Aufwärtspotenzial von rund 26,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs gleichkäme. Im Zuge dessen hält Raymond James auch weiterhin an seinem starken Kaufrating fest. Die NVIDIA-Aktie sprang daraufhin an der NASDAQ zeitweise um rund 4,25 Prozent nach oben bis auf 907,39 US-Dollar, bevor sie letztendlich noch 4,1 Prozent stärker bei 906,16 US-Dollar aus dem Handel ging.

Im vorbörslichen Freitagshandel steigt sie zeitweise um weitere 0,26 Prozent auf 908,50 US-Dollar an.

Raymond James sieht weiteres Aufwärtspotenzial

"Wir glauben, dass Bedenken hinsichtlich einer möglichen Pause bei den Kundenausgaben vor den Blackwell-Rampen unbegründet sind, da die Inferenz-Nachfrage weiterhin das GPU-Angebot übersteigt [...]. Wir gehen davon aus, dass H200 kurzfristig ein wichtiger Treiber sein wird, gefolgt von B100/B200-Rampen in 2H24. Unsere jüngsten Gespräche in Asien deuten auf eine deutliche Verschiebung des Mixes zugunsten von GB200-NVL-Systemen hin, was NVIDIA in die Lage versetzt, einen zusätzlichen Anteil der [Rechenzentrums-]Investitionen zu erobern", schrieb Raymond James-Analyst Srini Pajjuri in einer Mitteilung an Kunden nach einem Treffen mit NVIDIAs Leiter für Investor Relations und räumte damit einen Teil der Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung der Kundenausgaben aus.

Es wird weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial gesehen, nachdem NVIDIA kürzlich seine Blackwell-GPU-Reihe vorgestellt hat, "daher gehen wir davon aus, dass die Umsatzdynamik bis weit ins Jahr 2025 anhalten wird, da Blackwell überzeugende [Gesamtkosten-]Vorteile, ein exponentielles Wachstum der Komplexität von KI-Modellen und einen intensiven Wettbewerb unter Hyperscalern bietet", ergänzte Pajjuri.

"Strong Buy" für NVIDIA

Die Analysten von Raymond James sind nicht die einzigen, die ihre positive Bewertung für die NVIDIA-Aktie kürzlich bestätigt haben. So hoben etwa Susquehanna, KeyCorp, Benchmark oder auch Wells Fargo ihre Kursziele zuletzt an. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks derzeit bei 989,53 US-Dollar - ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem aktuellen Preis. Von den 41 Wall Street-Analysten, die die Aktie zuletzt bewerteten, empfehlen 39 sie zum Kauf, während zwei Analysten zum Halten raten, Verkaufsempfehlungen gibt es derweil aktuell keine.

Redaktion finanzen.at

