NVIDIA-Aktie unbewegt: Cathie Woods ARK kauft für 26,6 Millionen US-Dollar zu, Palantir fliegt raus

ARK Invest setzt weiter auf Chip-Titel und baut Software-Positionen ab

Cloudflare rückt bei mehreren ARK-Fonds zunehmend in den Fokus

NVIDIA nennt bereits den Termin für die nächsten Quartalszahlen

Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest hat gestern NVIDIA-Aktien im Wert von rund 26,6 Millionen US-Dollar gekauft und zugleich Anteile an Palantir verkauft. Die Transaktionen liefen über mehrere ARK-Fonds und setzen einen bereits laufenden Trend fort: Käufe bei KI-Infrastruktur, Verkäufe bei ausgewählten Software- und Internet-Werten.

NVIDIA-Aktien-Kauf über fünf ARK-Fonds

ARK Invest, die von Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft mit mehreren aktiv gemanagten Themen-ETFs, kaufte am gestrigen Montag insgesamt 122.422 NVIDIA-Aktien im genannten Gesamtwert. Die Transaktionen verteilten sich auf den ARK Innovation ETF , den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, den ARK Next Generation Internet ETF, den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF und den ARK Space & Defense Innovation ETF. Der Zukauf erfolgte laut Benzinga im Kontext einer Marktposition, die NVIDIA laut Counterpoint Research im KI-Chip-Markt einnimmt: Die Chips des Unternehmens kommen demnach in 92 Prozent der souveränen großen Sprachmodelle in mehr als 80 Ländern zum Einsatz.

An der NASDAQ notierte die NVIDIA-Aktie am Dienstag zum Handelsende kaum verändert bei 217,50 US-Dollar (-0,02 Prozent). Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 26. Juli 2026 endete, hat NVIDIA laut eigener Pressemitteilung eine Telefonkonferenz für Mittwoch, den 26. August, um 14 Uhr Pazifischer Zeit angesetzt. Das Unternehmen bezeichnet sich in derselben Mitteilung als weltweiten Marktführer im Bereich KI und beschleunigtes Computing.

Palantir-Verkauf setzt Trend fort

Parallel zum NVIDIA-Kauf verkaufte ARK gestern 11.525 Palantir-Aktien über einen ihrer Fonds, der Wert der Transaktion wurde auf rund 2 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Softwareanbieter für Datenanalyse-Plattformen war bereits zuvor stärker abgebaut worden: Am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche hatten Woods Fonds insgesamt 109.492 Palantir-Aktien verkauft, die auf Basis des damaligen Schlusskurses von 155,92 US-Dollar rund 17 Millionen US-Dollar wert waren. TheStreet ordnete das Vorgehen als typisches Muster ein: Wood handle häufig rund um Quartalszahlen und nutze starke Kursbewegungen bevorzugter Technologiewerte, im Fall Palantir verkleinere sie die Position nach der Rally im Anschluss an die am vergangenen Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen.

Hintergrund der Rally war der Quartalsbericht, in dem Palantir ein bereinigtes Ergebnis von 41 Cent pro Aktie auswies, über der Analystenschätzung von 35 Cent. Der Quartalsumsatz stieg um 93 Prozent auf 1,94 Milliarden US-Dollar und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen der Analysten. Zusätzlich verkaufte ARK am Montag 15.830 Snowflake-Aktien über einen ihrer Fonds sowie 34.575 Aktien von Iridium Communications.

Cloudflare als zweiter Schwerpunkt

Neben NVIDIA baute ARK gestern auch die Position in Cloudflare aus, einem Anbieter von Cloud-Sicherheits- und Netzwerkdiensten: 58.142 Aktien wurden über zwei Fonds zugekauft. Bereits am Freitag hatte ARK über einen ihrer Fonds 114.134 Cloudflare-Aktien im Wert von rund 32,46 Millionen US-Dollar erworben. Investing.com ordnete diesen Schritt als Ausdruck von ARKs wachsendem Interesse am Cloud-Services-Sektor ein.

Für NVIDIA sehen Analysten nach Einschätzung des Konsenses überwiegend Potenzial: Von 37 erfassten Analysten stufen 36 die Aktie als Buy ein, einer als Hold, keiner als Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 308,69 US-Dollar, die Spanne reicht von 250 bis 500 US-Dollar. UBS-Analyst Timothy Arcuri bestätigte gestern ein Buy-Votum mit Kursziel 280 US-Dollar, Bernstein-Analyst Varun Govindaraj hatte Anfang letzter Woche ein Kursziel von 315 US-Dollar bei Buy genannt, Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers nannte Ende Juli dasselbe Kursziel.

Die nächste konkrete Standortbestimmung für NVIDIA-Anleger liefert die Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Ende August 2026, bei der sich zeigen wird, ob die operative Entwicklung die Erwartungen stützt, die sich in den ARK-Zukäufen widerspiegeln.

Thomas Zoller, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at