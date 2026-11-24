Tempo der KI-Investitionen dürfte Anfang 2027 seinen Höhepunkt erreichen

Absolute KI-Ausgaben sollen dagegen auch 2027 weiter kräftig steigen

Für die Börse wäre das ein größerer Test als für die Gesamtwirtschaft

Goldman Sachs rechnet damit, dass der Schub durch Investitionen in künstliche Intelligenz Anfang 2027 seinen Höhepunkt erreicht, und sieht darin vor allem eine Belastungsprobe für die Aktienmärkte. Gemeint ist dabei nicht das Ende des Ausgabenbooms, sondern das Ende seiner Beschleunigung. In ihrem Mitte November vorgelegten Ausblick auf die zehn wichtigsten Anlagethemen für das kommende Jahr zeichnet die US-Investmentbank zunächst ein freundliches Grundszenario aus stabilem globalem Wachstum und sinkender Inflation. Doch mit zunehmender Reife des Marktzyklus überwiegen aus Sicht von Kamakshya Trivedi, der bei Goldman Sachs die globale Strategie für Devisen, Zinsen und Schwellenländer leitet, inzwischen die Abwärtsrisiken.

Das Tempo erreicht den Gipfel, nicht die Ausgaben

Der Unterschied ist für das Verständnis der Prognose entscheidend. Trivedi misst den KI-Impuls als zusätzliche KI-Investitionen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Genau dieser Zuwachs dürfte Anfang 2027 seinen Höchststand erreichen, obwohl die Bank weiterhin ein solides Investitionswachstum erwartet. Wie groß der Kuchen trotzdem noch wird, zeigt eine Schätzung, über die Reuters vergangene Woche berichtete: Demnach sieht Goldman Sachs die aufs Jahr hochgerechneten Ausgaben für KI-Hardware und geistiges Eigentum in den USA bis Ende 2027 bei 1,4 Billionen US-Dollar, nach mehr als 900 Milliarden US-Dollar Ende 2026. Das entspräche fast vier Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Die Unternehmensinvestitionen insgesamt sollen 2027 um rund acht Prozent zulegen, fast doppelt so stark wie der Konsens mit 4,2 Prozent.

Warum die Börse empfindlicher reagiert als die Konjunktur

Bleibt die Frage, warum ein Gipfel beim Tempo zum Problem wird, wenn das Geld weiter fließt. "KI hat mehr zu den Marktgewinnen als zum Wirtschaftswachstum beigetragen und ist daher ein größerer Test für die Märkte als für die Gesamtwirtschaft", schreibt Trivedi. Dazu passt ein bekanntes Muster: Ist der Höhepunkt der Wachstumsraten überschritten, enden nach seiner Einschätzung oft auch die positiven Überraschungen, selbst wenn das Wachstum an sich gesund bleibt. Beim KI-Investitionszyklus könnte genau das bereits beginnen. Dass die Realwirtschaft weniger spürt, zeigt eine weitere Rechnung der Bank, die Reuters wiedergab: Ohne Halbleiter hebt KI das US-Wachstum 2027 nur um 0,2 Prozentpunkte, mit Halbleitern um 0,6 Punkte, auch weil ein Großteil der Ausrüstung importiert und so aus dem BIP herausgerechnet wird.

NVIDIA-Aktie & Co.: Die Staffelübergabe wird zur Nagelprobe

An der Börse zählt dagegen, wer den Staffelstab übernimmt. Goldman erwartet, dass sich die Kursgewinne von der KI-Infrastruktur auf andere Teile des Marktes verlagern, warnt aber, dass straffere Finanzierungsbedingungen diese Übergabe stören könnten. Besonders verwundbar sind laut Trivedi die direkten Profiteure des Infrastrukturbooms, weil ihre Kurse erhebliche Produktivitätsgewinne vorwegnehmen. Auch bei der Finanzierung mahnt er zur Vorsicht: Das Rekordvolumen bei der Ausgabe von Anleihen und Aktien sei bislang verkraftbar gewesen, am Kreditmarkt seien aber schon Preisabschläge nötig, und die Risikoaufschläge für US-Unternehmensanleihen dürften weiter steigen. Wie nervös der Markt ist, zeigte der Ausverkauf bei Technologiewerten nach den US-Zwischenwahlen Anfang November. Zudem drückten die Turbulenzen bei NVIDIA nach dem Rücktritt von Langzeitchef Jensen Huang auf die Stimmung.

Goldman setzt trotzdem auf steigende Kurse: Anleger sollten auf Investitionspläne achten

Bemerkenswert ist, dass die Bank aus ihrer Warnung keinen Rückzug aus Aktien ableitet. Laut einem Reuters-Bericht traut Goldman dem S&P 500 auf Sicht von zwölf Monaten 8.700 Punkte zu und verweist auf attraktivere Bewertungen nach dem Ausverkauf. Gleichzeitig soll sich das Gewinnwachstum in den USA 2027 von 36 auf 11 Prozent abschwächen, möglicherweise weil die großen Cloudanbieter ihre Investitionen langsamer steigern. Genau hier lohnt der zweite Blick. Flacht die Gewinndynamik der Infrastrukturprofiteure ab, muss der übrige Markt umso mehr liefern. Das optimistische Indexziel hängt damit an derselben Staffelübergabe, die Goldman selbst als Risiko benennt.

Anleger sollten daher vor allem auf die Investitionspläne der Hyperscaler für das kommende Jahr achten. Fallen die Zuwächse dort bereits spürbar kleiner aus, würde sich Goldmans These vom Gipfel des Investitionstempos schon im Frühjahr 2027 in harten Zahlen zeigen.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at

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