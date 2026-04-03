Cisco Systems Aktie

Cisco Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zweites Standbein 03.04.2026 22:39:00

NVIDIA-Aktie unter der Lupe: Warum diese vielversprechende Geschäftseinheit oft übersehen wird

NVIDIA-Aktie unter der Lupe: Warum diese vielversprechende Geschäftseinheit oft übersehen wird

Der US-Chipdesinger NVIDIA treibt den Ausbau seines Netzwerkgeschäfts massiv voran und schafft damit eine zweite tragende Säule neben den bekannten KI-Chips.

• NVIDIA baut zweites Standbein auf
• Der US-Konzern will unabhängiger vom klassischen Halbleitersegment werden
• Kunden können Full-Stack-Lösung erwerben

In der KI-Industrie zeichnet sich zunehmend ab, dass leistungsfähige Chips allein nicht mehr ausreichen. Entscheidend ist vielmehr, wie effizient tausende Prozessoren miteinander verbunden werden können. Laut TechCrunch ist genau diese Vernetzungstechnologie essenziell, damit große KI-Systeme überhaupt skalieren können.

NVIDIA-Chef Jensen Huang hat schon früh erkannt, welche Vorteile es bietet, ein Netzwerkgeschäft neben dem GPU-Geschäft zu besitzen. Ohne großes Aufsehen hat sich NVIDIAs Netzwerkgeschäft in nur wenigen Jahren zum zweitgrößten Umsatztreiber des Unternehmens hinter dem Rechenbereich entwickelt.

Mellanox-Übernahme als Ausgangspunkt

Den Grundstein für das heutige Netzwerkgeschäft legte der US-Konzern laut TechCrunch bereits 2020 mit der Übernahme von Mellanox für rund 7 Milliarden US-Dollar. Diese Akquisition verschaffte dem Unternehmen Zugang zu entscheidender Technologie und Expertise.

Ein essenzieller Faktor für den Erfolg ist dabei die vertikale Integration: NVIDIA liefert nicht nur die Rechenchips, sondern auch die passende Netzwerkinfrastruktur. Dadurch entsteht ein eng verzahntes Gesamtsystem für KI-Rechenzentren. Diese Kombination aus Rechenleistung und Datenübertragung verschaffe dem Unternehmen einen strategischen Vorteil, da Kunden komplette Infrastrukturlösungen aus einer Hand beziehen können, heißt es in dem Bericht weiter.

Analyst ist beeindruckt

Kevin Cook, Senior-Aktienstratege bei Zacks Investment Research, hält das Netzwerkgeschäft von NVIDIA laut TechCrunch für eines der beeindruckendsten neuen Segmente des Unternehmens. "[Es] verzeichnet für das [letzte] Quartal einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar; diese Zahl übertrifft das Netzwerkgeschäft von Cisco und entspricht fast den Schätzungen für das gesamte Jahr", erläuterte Cook und ergänzte, dass es in einem Quartal das erwirtschaftet, was das Geschäft von Cisco in einem Jahr erwirtschaftet. "Als Jensen Mellanox im Jahr 2020 kaufte, erkannte er, dass dies das fehlende Puzzlestück war, um GPUs zu einem Komplettpaket zu machen", wird Cook weiter von TechCrunch zitiert.

Strategische Bedeutung für die Zukunft

Die wachsende Bedeutung des Netzwerksegments deutet auf eine grundlegende Verschiebung im Geschäftsmodell hin. NVIDIA positioniert sich zunehmend als Anbieter kompletter KI-Infrastrukturen statt ausschließlich als Chipentwickler. Diese Entwicklung könnte das Unternehmen langfristig unabhängiger vom klassischen Halbleitergeschäft machen und neue Umsatzquellen erschließen. Gleichzeitig zeigt sie, dass im KI-Zeitalter nicht nur Rechenleistung, sondern auch deren Vernetzung zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie vor Rally? Chipkonzern könnte von Nahost-Entspannung profitieren
Bewertungs-Check: Warum diese unbekannte KI-Aktie NVIDIA in den Schatten stellt
Jim Cramer setzt auf Astera Labs-Aktie: Ist das der nächste NVIDIA-Jäger?

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com,Muhammad Alimaki / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cisco Inc.

mehr Analysen
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cisco Inc. 68,42 1,80% Cisco Inc.
Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 23 010,00 0,61% Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
NVIDIA Corp. 153,70 1,41% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen