NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 17:45:00
NVIDIA-Aktie unter Druck: Ex-CEO Jensen Huang stellt sich den Fragen des US-Kongresses - Äußerung über mögliche Rückkehr
Huang war vergangene Woche als NVIDIA-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines NVIDIA-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von NVIDIA. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Nvidias Chefjurist Tim Teter will am 2. Dezember Fragen beantworten. In beiden Fällen sollen es gemeinsame Sitzungen der Außen- und Geheimdienstausschüsse sowie eines gesonderten Ausschusses geben, der sich mit dem Einfluss der chinesischen Kommunistischen Partei beschäftigt.
Ex-Chef Jensen Huang spricht über mögliche Rückkehr
Der zurückgetretene NVIDIA-Chef Jensen Huang zeigt sich nach nur wenigen Tagen bereit, wieder an die Spitze des Chip-Riesen zurückzukehren. Wenn der NVIDIA-Verwaltungsrat entscheiden sollte, dass eine Rückkehr auf den Chefposten im besten Interesse "unserer Aktionäre, unserer Beschäftigten, des Unternehmens und Amerikas" sei, wäre es ihm eine Ehre, das Angebot anzunehmen, zitierte das "Wall Street Journal" aus einer Stellungnahme des 63-Jährigen.
In den vergangenen Tagen gab es Rufe aus der Tech-Branche, Huang seinen Job zurückzugeben, die unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurden. Aus dem Nvidia-Verwaltungsrat verlautete am Montag über Medienberichte, seine Rückkehr auf den Chefposten werde derzeit nicht erwogen. US-Präsident Donald Trump sagte schon mal, er hätte nichts dagegen.
Affären und Fragen zu China
Huang war vergangene Woche als NVIDIA-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines NVIDIA-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von NVIDIA. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was NVIDIA über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Huangs Stellungnahme kam wenige Stunden vor der Vorlage frischer Quartalszahlen von NVIDIA durch Finanzchefin Colette Kress, die kommissarisch den Chefposten übernahm.
Im NASDAQ-Handel verliert die NVIDIA-Aktie zeitweise 1,69 Prozent auf 153,50 US-Dollar.
/so/DP/jha
WASHINGTON (dpa-AFX)
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