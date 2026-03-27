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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Nahost-Hoffnung treibt KI 27.03.2026 09:18:00

NVIDIA-Aktie vor Rally? Chipkonzern könnte von Nahost-Entspannung profitieren

NVIDIA-Aktie vor Rally? Chipkonzern könnte von Nahost-Entspannung profitieren

Eine mögliche Entspannung im Nahen Osten könnte die Märkte beflügeln und Tech-Aktien neuen Schwung verleihen.

• Geopolitische Entspannung könnte Kapital zurück in KI-Aktien lenken
• NVIDIA überzeugt mit starkem Wachstum und solider Finanzbasis
• Analysten sehen deutliches Kurspotenzial für die Aktie

NVIDIA als möglicher Profiteur einer Entspannung im Nahen Osten

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten haben die Märkte zuletzt stark belastet. Steigende Ölpreise und wachsende Unsicherheit setzten insbesondere Technologie- und KI-Aktien unter Druck, da sie als wachstumsorientierte Werte besonders sensibel auf solche Entwicklungen reagieren.

Laut Wolfe Research könnte ein potenzielles Abkommen im Nahost-Konflikt die Stimmung an den Märkten deutlich verbessern. Analyst Chris Senyek beobachtete bereits, dass Ölpreise nachgaben und Aktien zulegten, als Trump seine Rhetorik abschwächte, wie barchart berichtet.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten Investoren wieder verstärkt in risikoreichere Anlagen investieren - darunter auch KI-Unternehmen wie NVIDIA. Der Chipkonzern gilt mit seinen Rechenzentren und seiner starken Position im KI-Sektor als zentraler Profiteur einer solchen Entwicklung und könnte von neuen Kapitalzuflüssen profitieren.

Starke Zahlen und ambitionierte Ziele

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg NVIDIAs Umsatz auf 68 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie auf 1,62 US-Dollar zulegte und die Erwartungen übertraf. Besonders dynamisch entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft, dessen Erlöse kräftig anzogen und die zentrale Rolle des Unternehmens im KI-Boom unterstreichen. Auch der Gaming-Bereich verzeichnete Zuwächse.

Die finanzielle Basis gilt als solide: Hohe liquide Mittel, vergleichsweise geringe Verschuldung und ein starker freier Cashflow verschaffen dem Unternehmen Flexibilität. Ein Teil dieser Mittel fließt über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück.

Mit Blick nach vorn präsentierte NVIDIA ambitionierte Ziele. Neue KI-Produkte sollen in den kommenden Jahren erhebliche Umsätze generieren, während für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein weiterer Umsatzanstieg erwartet wird. Auch die Gewinnschätzungen der Analysten deuten auf kräftiges Wachstum in den kommenden Jahren hin.

NVIDIA-Aktie im Fokus

Trotz zwischenzeitlicher Schwankungen zeigt die NVIDIA-Aktie langfristig eine positive Entwicklung. Seit Jahresbeginn verloren die Anteilsscheine rund acht Prozent an Wert. In den vergangenen zwölf Monaten legte die NVIDIA-Aktie dennoch um etwa 50 Prozent zu, auch wenn sie von ihrem 52-Wochen-Hoch im Oktober bei 212,19 US-Dollar inzwischen wieder zurückkam.

Das Analystenbild fällt optimistisch aus: Die Mehrheit der Experten bewertet die Aktie positiv und sieht weiteres Aufwärtspotenzial. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 42 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die NVIDIA-Aktie ausgegeben. Von diesen empfehlen 41 die Aktie zum Kauf, während ein Analyst dazu rät, die Papiere zu halten - Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 273,34 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 380,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 220,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 59,62 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 171,24 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 26.03.2026).

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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