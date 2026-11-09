NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 16:43:00
Nvidia-Aktien verlieren auch zum Handelsstart in New York deutlich
Der Fehltritt von Jensen Huang belastet das Geschäft von Nvidia. Das gilt auch für die Wall Street: Während die Kurse allgemein stiegen, gaben die Aktien des Chipkonzerns nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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