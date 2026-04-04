NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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04.04.2026 03:26:00

Nvidia and Alphabet Both Have Amazing Potential in an AI Era. But Which Stock Is the Better Buy Right Now?

It is hard to find two companies that have benefited more from the artificial intelligence (AI) boom than Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL). And both tech giants have delivered incredible returns over the last few years as investors clamor for exposure to the next era of computing.But can both stocks keep winning over the long haul? And, more importantly, is one of these two AI stocks a better buy?Nvidia is the ultimate picks-and-shovels play, selling the hardware that makes artificial intelligence possible. Alphabet, on the other hand, is embedding that technology into an already dominant and diversified ecosystem of software, search, streaming, and cloud computing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alphabet A (ex Google) 256,25 0,02% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 255,05 0,41% Alphabet C (ex Google)
NVIDIA Corp. 153,70 1,41% NVIDIA Corp.

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