NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.03.2026 00:00:31
Nvidia and AMD Could Face Worldwide AI Chip Export Controls Imposed By the Trump Administration
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have been among the leading providers of the specialized processors used for artificial intelligence. These graphics processing units (GPUs) were originally designed to speed up graphics in video games -- hence the name. However, these semiconductors proved equally adept at accelerating AI processing, which sent demand for the chips soaring, due to the rising adoption of AI.However, proposed regulations by the Trump administration could mark a major setback for the advancement of AI.
Analysen zu NVIDIA Corp.
