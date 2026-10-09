NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.10.2026 17:17:00

Nvidia and AMD Lead the AI Market. 1 Chip Stock Has Far Greater Upside.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) are two of the biggest names in AI computing. While Nvidia holds a larger market share and was the first to dominate the AI computing space, AMD has emerged as a viable competitor in recent months. In 2026, AMD's stock has outperformed Nvidia's, rising about 200% compared to Nvidia's 30% rise. But the past is in the past. Which stock has more upside in the future?

Let's take a look at what's going on with these two and see which one makes the most sense for your investment dollars.

Image source: The Motley Fool.

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NVIDIA Corp. 204,95 -0,27% NVIDIA Corp.

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