NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.10.2026 17:17:00
Nvidia and AMD Lead the AI Market. 1 Chip Stock Has Far Greater Upside.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) are two of the biggest names in AI computing. While Nvidia holds a larger market share and was the first to dominate the AI computing space, AMD has emerged as a viable competitor in recent months. In 2026, AMD's stock has outperformed Nvidia's, rising about 200% compared to Nvidia's 30% rise. But the past is in the past. Which stock has more upside in the future?
Let's take a look at what's going on with these two and see which one makes the most sense for your investment dollars.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|542,60
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|NVIDIA Corp.
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