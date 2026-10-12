AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
12.10.2026 23:19:00
Nvidia and AMD shares fall as new AI announcements fail to re-energize investors
The chip makers introduced hardware and software designs for future AI data centers, but the revenue potential is still far out, an analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!