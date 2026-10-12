AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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12.10.2026 23:19:00

Nvidia and AMD shares fall as new AI announcements fail to re-energize investors

The chip makers introduced hardware and software designs for future AI data centers, but the revenue potential is still far out, an analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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