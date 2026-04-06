Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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06.04.2026 06:39:23
Nvidia And Apple Supplier Foxconn Reports Revenue Surge Of Nearly 30% Thanks To AI Boom, Warns Of Global Political Risks
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