Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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10.11.2026 15:15:00
Nvidia and Broadcom Are Scaling AI Data Centers With This Growth Stock. Here's Why It Could Soar.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are two leading semiconductor companies that are benefiting immensely from the artificial intelligence infrastructure boom. Both companies have seen their sales and earnings skyrocket over the past several years, and their prices have followed suit, with Nvidia up 303% and Broadcom gaining 230% over the past three years.
And part of their success has come from selling processors to Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) as the company expands its AI cloud computing footprint.
Here's how these three companies are intertwined, and why Alphabet's stock could soar amid rising cloud computing revenue and the development of its own processors.
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