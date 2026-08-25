NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.08.2026 22:15:00
Nvidia and Goldman Sachs Are Betting on Nebius. Should You?
Nebius (NASDAQ: NBIS) is racing to turn massive AI demand into a scaled cloud platform, with Nvidia and Goldman Sachs providing powerful validation. The growth is real, but so are the risks. This video examines the tension between institutional confidence and short-seller skepticism, and what Nebius must deliver for the bullish thesis to keep working.Stock prices used were the market prices of Aug. 11, 2026. The video was published on Aug. 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
25.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|910,60
|0,13%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
|19,14
|-0,42%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C-
|19,18
|0,21%
|Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
|18,77
|0,13%
|Nebius
|188,34
|-0,72%
|NVIDIA Corp.
|182,40
|0,00%
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