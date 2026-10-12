Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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12.10.2026 12:06:00

Nvidia and Micron Technology Just Received Some Very Bad News From an Unlikely Place

Australia is a relatively small country by population, with just 28 million citizens. But it has become a major hub for artificial intelligence (AI) data center projects because of its vast land mass and favorable political climate. In fact, an Australian company called Firmus built a data center in Melbourne that houses the largest cluster of Nvidia's (NASDAQ: NVDA) Blackwell Ultra chips in the entire Southern Hemisphere.

Last week, Firmus was on track for one of the biggest initial public offerings (IPOs) in the history of the Australian stock market, which would've raised approximately $5 billion (U.S. dollars) at a $30 billion valuation. The company was going to use the funds to build more data centers across Australasia in order to expand its customer base, which already includes OpenAI and Meta Platforms.

However, Firmus pulled the plug on its IPO at the last minute due to a lack of investor demand, which suggests funding might be starting to dry up for the AI industry. Mounting losses at some of the world's largest AI labs are an increasing concern, and rising interest rates are giving many investors a risk-free alternative for their money.

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Aktien in diesem Artikel

Micron Technology Inc. 902,40 -1,81% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 204,85 -0,05% NVIDIA Corp.

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