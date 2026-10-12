Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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12.10.2026 12:06:00
Nvidia and Micron Technology Just Received Some Very Bad News From an Unlikely Place
Australia is a relatively small country by population, with just 28 million citizens. But it has become a major hub for artificial intelligence (AI) data center projects because of its vast land mass and favorable political climate. In fact, an Australian company called Firmus built a data center in Melbourne that houses the largest cluster of Nvidia's (NASDAQ: NVDA) Blackwell Ultra chips in the entire Southern Hemisphere.
Last week, Firmus was on track for one of the biggest initial public offerings (IPOs) in the history of the Australian stock market, which would've raised approximately $5 billion (U.S. dollars) at a $30 billion valuation. The company was going to use the funds to build more data centers across Australasia in order to expand its customer base, which already includes OpenAI and Meta Platforms.
However, Firmus pulled the plug on its IPO at the last minute due to a lack of investor demand, which suggests funding might be starting to dry up for the AI industry. Mounting losses at some of the world's largest AI labs are an increasing concern, and rising interest rates are giving many investors a risk-free alternative for their money.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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10.10.26
|Nvidia in talks to acquire US ‘open’ model start-up Reflection AI (Financial Times)
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09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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09.10.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|902,40
|-1,81%
|NVIDIA Corp.
|204,85
|-0,05%
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