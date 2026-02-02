Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.02.2026 17:23:00
Nvidia and Oracle are sending similar warning signs about the AI trade
Oracle is raising more debt and Nvidia is walking back its OpenAI investment target. Both are signs that the AI trade could be on shaky ground, according to one analyst.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
