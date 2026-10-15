NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.10.2026 14:43:00
Nvidia and other chip stocks face renewed pressure as AI fears swell
Reported details about Anthropic’s financial progress are adding to concerns about the health of the AI ecosystem.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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