Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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07.07.2026 03:00:00
Nvidia and Palantir Are Bringing Sovereign AI to the U.S. Government. Here's How.
In a move that underscores the growing convergence of advanced computing hardware and enterprise software platforms, Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) announced a collaboration designed to bring powerful open AI models into highly sensitive, classified environments.The collaboration targets U.S. government agencies -- where data control, security requirements, and customization are nonnegotiable. By combining open-source flexibility with innovative safeguards, Nvidia and Palantir aim to accelerate the adoption of artificial intelligence (AI) without compromising national security or operational integrity.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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