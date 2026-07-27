Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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27.07.2026 21:02:01
Nvidia and SpaceX Just Joined a New AI Security Alliance. Here's What It Means for Both Stocks.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) announced Monday that it has formed the Open Secure AI Alliance, along with a group of roughly three dozen tech companies. The alliance will build and share open tools for protecting software and AI agents -- AI programs that act on their own. Space Exploration Technologies Corp. was among the founding members through its AI unit, SpaceXAI.The alliance’s core mission will be to “work to remediate and disclose vulnerabilities using open technologies.” Members include Microsoft, IBM, Palantir Technologies, and CrowdStrike.Nvidia said it is contributing open model weights -- the trained numbers inside a model, published for all to see and free to use -- along with training data and research. It also posted a project which Nvidia says makes an AI agent's conduct easier to govern, audit, trace, and test. SpaceXAI said future Grok models will ship with open weights.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alliance Holdings GP LPPartnership Units
Analysen zu Tesla
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|NVIDIA Corp.
|173,10
|-4,83%
|Tesla
|271,25
|-1,18%
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