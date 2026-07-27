Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie

Alliance Holdings GP LPPartnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004

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27.07.2026 21:02:01

Nvidia and SpaceX Just Joined a New AI Security Alliance. Here's What It Means for Both Stocks.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) announced Monday that it has formed the Open Secure AI Alliance, along with a group of roughly three dozen tech companies. The alliance will build and share open tools for protecting software and AI agents -- AI programs that act on their own. Space Exploration Technologies Corp. was among the founding members through its AI unit, SpaceXAI.The alliance’s core mission will be to “work to remediate and disclose vulnerabilities using open technologies.” Members include Microsoft, IBM, Palantir Technologies, and CrowdStrike.Nvidia said it is contributing open model weights -- the trained numbers inside a model, published for all to see and free to use -- along with training data and research. It also posted a project which Nvidia says makes an AI agent's conduct easier to govern, audit, trace, and test. SpaceXAI said future Grok models will ship with open weights.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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