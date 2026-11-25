NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2026 23:22:41
Nvidia at risk of rating cut by S&P over governance concerns
This can boost its borrowing costs, a concern in the AI sector where access to capital is criticalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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