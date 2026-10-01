Nvidia Authorizes a Record $150 Billion in Stock Buybacks. The Real Prize Is Where the Rest of Its Cash Is Going.

Nvidia's (NASDAQ: NVDA) Board of Directors authorized a $150 billon increase to its share repurchase program, bringing the total to $235 billion. The announcement was the largest single stock buyback authorization in U.S. corporate history.

For context, Toyota Motor -- which sells more cars than any other manufacturer in the world -- has a market cap of $223 billion.

Here's why Nvidia's buyback program is great news for investors, and why the bigger story is what Nvidia is doing with the rest of its cash.

Continue reading