NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
23.11.2026 10:47:26
Nvidia-backed AI company Firmus mulls US$1.5 billion bond offering after shelving IPO
The Australian firm’s potential fundraising is part of a larger debt financing dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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