NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.05.2026 14:33:25
NVIDIA-Backed Nebius Stuns Wall Street With Monster AI Growth
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08:20
|Xi tells Nvidia, Tesla and Apple CEOs that China will ‘open wider’ (Financial Times)
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13.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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13.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
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13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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13.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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