NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.10.2026 00:54:48
Nvidia-backed Nscale, Anthropic in talks for new US$45 billion AI cloud deal, source says
The data centre developer is in talks to sell AI computing power to the Claude makerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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