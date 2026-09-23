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23.09.2026 06:00:19
Nvidia-backed Nscale buried ByteDance deal in push to $35bn IPO
Chinese tech giant was AI cloud provider’s largest customer last year but is not prominently named in pitch to stock market investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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