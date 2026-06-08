NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.06.2026 22:21:32
NVIDIA-Backed PhysicsX Raises $300 Million At $2.4 Billion Valuation
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