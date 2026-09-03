NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.09.2026 10:44:00
Nvidia Beat Earnings Estimates Again (15 Times Straight). History Says the Stock Will Do This Next.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) on Aug. 26 reported strong financial results for the second quarter of fiscal 2027, which ended in July. Revenue increased 106% and adjusted earnings increased 120%, driven by robust demand for artificial intelligence (AI) infrastructure.Wall Street had been looking for 87% revenue growth and 108% adjusted earnings growth, meaning Nvidia once again beat estimates on the top and bottom lines. History says this will happen next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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