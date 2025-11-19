Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
19.11.2025 23:00:35
Nvidia beats Q3 revenue estimates, helping counter fears of AI bubble
[SAN FRANCISCO] Nvidia, the world’s most valuable company, gave a strong revenue forecast for the current period, helping counter concern that an...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!