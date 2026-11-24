NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.11.2026 12:24:00
Nvidia-Beben an der Börse: »Der nächste Crash ist keine Theorie. Er wird kommen.«
Nvidia-Chef Huang ist zurück, Techaktien erholen sich. Aber wie lange? Vermögensverwalter Nikolaus Braun erklärt, was Anleger aus der Affäre lernen können. Und er sagt, warum der nächste Absturz nur eine Frage der Zeit ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
17:00
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:00
|How Trump helped orchestrate Huang’s return to Nvidia (Financial Times)
|
14:34
|ROUNDUP/Schock und Euphorie: Was Huangs Rückkehr zu Nvidia auslöst (dpa-AFX)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|139,70
|-7,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.