Nvidia beschleunigt Wachstum - Umsatz klettert um 85 Prozent

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern NVIDIA wächst dank des anhaltenden KI-Booms weiter rasant. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 legte der Erlös im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar (70 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Santa Clara mitteilte. Damit fällt das Wachstum höher aus als im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Euro nach oben. Damit übertraf der KI-Pionier einmal mehr die Erwartungen der Experten. Der im zweiten Quartal erwartete Umsatz von rund 91 Milliarden Dollar liegt über der durchschnittlichen Prognose von Analysten.

Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren der zentrale Motor des KI-Booms und profitiert am meisten von diesem. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit 4,7 Billionen Dollar. Auf die mit Spannung erwarteten Zahlen reagierten die Investoren zunächst zurückhaltend. In den ersten Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen gab der Kurs nachbörslich bis zu rund drei Prozent nach. Zuletzt schwankte er um den Nullpunkt./zb/he