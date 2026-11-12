Nvidia Board May Vote to Remove Jensen Huang as CEO Tonight. Here’s What Investors Need to Know.

Nvidia's (NASDAQ:NVDA) board may vote to remove founder and CEO Jensen Huang as soon as this evening, reports the Wall Street Journal, citing people familiar with the matter. Such a move would be a shocking reversal of fortune for Huang, who became the face of the global AI boom and the leader of the world's first $5 trillion company.

It would also put Nvidia, which has dominated the high-end microprocessor market for decades, in the uncomfortable position of needing a new leader even as its stock has fallen sharply over the past month.

Here's why the board may feel compelled to vote on a move that would have seemed unthinkable just a week ago.

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