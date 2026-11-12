NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.11.2026 12:40:56
Nvidia Board Weighs CFO Colette Kress For Interim CEO Role Amid Uncertainty Over Jensen Huang’s Future: Report
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