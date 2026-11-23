Nvidia (NASDAQ:NVDA) has reinstated Jensen Huang as president, CEO, and board member, effective immediately. Shares were up about 27% in early trading Monday. The board has settled who leads the company. It has not finished its probe into reports that Huang was the target of a foreign intelligence effort, and it is adding national security checks in the meantime.

The board based its decision on its talks with Huang and on input from senior U.S. government officials. That input is why it says his return poses no national security risk. For a chipmaker whose top products fall under U.S. export rules, Washington's view carries more weight than any internal review could.

The weak spot is timing. Huang is back before the independent investigation ends, so the board is betting its findings won't change the picture. The release also says Nvidia is still cooperating with government investigations and inquiries, but it doesn't say what they cover.

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