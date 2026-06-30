NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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30.06.2026 17:36:00
Nvidia bringt 5,5 Jahre alte Grafikkarte zurück
Die GeForce RTX 3060 soll es in der Mittelklasse richten. Für sie sprechen die 12 GByte Speicher, sonst aber nichts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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