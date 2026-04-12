NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.04.2026 11:06:00
Nvidia Built an AI Chip Empire. But It's This Other Creation That Makes the Stock a Screaming Buy Today.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is known for its artificial intelligence (AI) chips. These graphics processing units (GPUs) power some of the most critical tasks in the field, from training large language models to putting them to work. And this has helped the tech giant increase its revenue to mind-boggling levels: In the latest quarter, revenue surged 73% to $68 billion, and analysts expect the pace to continue. Forecasts for the current quarter call for a 77% increase in revenue.Of course, Nvidia isn't alone in the chip market. It faces rivals such as fellow chip designer Advanced Micro Devices -- and even some of Nvidia's customers, like Amazon, have developed AI chips. But these competitors haven't matched the performance of Nvidia's latest GPUs. And in an area where speed and efficiency count, customers continue to rush to the player offering this top performance -- that player continues to be Nvidia.Though Nvidia has built an empire thanks to the GPU, the company has constructed a solid competitive advantage thanks to another related technology. In investing, identifying a competitive advantage, or moat, is crucial, as this one element may keep a company at the head of the pack.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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