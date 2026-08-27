Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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27.08.2026 05:12:40
Nvidia by the Numbers: 3 Remarkable Facts in Its Q2 Report
By now, most investors are aware of Nvidia's (NASDAQ:NVDA) results in its second-quarter earnings report.The AI superstar topped its own ambitious guidance and Wall Street estimates, reporting 106% revenue growth to $96.2 billion, ahead of the consensus at $92.2 billion. Gross margin expanded from 72.4% in the quarter a year ago to 75%, and adjusted earnings per share jumped 120% to $2.22, beating the average estimate at $2.09.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
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28.07.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.04.26
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Analysen zu Q2 Holdings Inc
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