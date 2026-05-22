NVIDIA Canadian Depositary Receipt stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NVIDIA Canadian Depositary Receipt hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62,65 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,87 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at