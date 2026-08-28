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28.08.2026 06:31:29
NVIDIA Canadian Depositary Receipt stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NVIDIA Canadian Depositary Receipt lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA Canadian Depositary Receipt ein EPS von 1,48 CAD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA Canadian Depositary Receipt 134,36 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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