NVIDIA Canadian Depositary Receipt ließ sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NVIDIA Canadian Depositary Receipt die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,80 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 162,24 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA Canadian Depositary Receipt 79,10 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at