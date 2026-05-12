NVIDIA-CEO begleitet Trump bei China-Reise nicht: Chefs von Tesla und Apple sind dabei - was das für die Aktien bedeutet

Trumps Treffen mit Xi Jinping steht bevor. Während Tesla-CEO Musk und Apple-Chef Cook dabei sein sollen, fehlt ausgerechnet NVIDIA-Boss Jensen Huang.

• Jensen Huang ist nicht Teil der Trump-Delegation nach China• Elon Musk und Tim Cook sollen dagegen zu den Tech-CEOs im Umfeld des Treffens gehören• Für Anleger geht es nun um China-Zugang, KI-Fantasie und politische Signalwirkung

NVIDIA-Chef Huang fehlt bei Trumps China-Reise

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping dürfte für Anleger zum wichtigen Tech-Signal werden. Denn gleich mehrere US-Konzernchefs großer Tech-Unternehmen sollen den US-Präsidenten begleiten.

Wie CNBC berichtet, wurde ausgerechnet Jensen Huang nicht in die Delegation aufgenommen. Der NVIDIA-Chef zählt nicht zu den mehr als ein Dutzend US-Managern, die Trump nach China begleiten sollen. Mit dabei sein sollen dagegen unter anderem Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, QUALCOMM-Chef Cristiano Amon und Boeing-Chef Kelly Ortberg.

Für NVIDIA ist das ein heikler Zeitpunkt. Der Konzern kämpft seit Jahren darum, trotz US-Exportbeschränkungen weiter KI-Chips an chinesische Kunden verkaufen zu können. Dass Huang nun nicht am Tisch sitzt, könnte Hoffnungen auf eine schnelle politische Entspannung dämpfen.

Warum NVIDIA besonders im Fokus steht

NVIDIA gehört im China-Konflikt wohl zu den empfindlichsten Werten. Der Konzern darf seine leistungsfähigsten KI-Prozessoren nicht an chinesische Kunden verkaufen. Die H200-Chips wurden laut Barron's zwar speziell so entwickelt, dass sie den US-Exportvorgaben entsprechen, doch auch hier bleibt die politische Freigabe der entscheidende Unsicherheitsfaktor.

CNBC zufolge hatten von der US-Regierung genehmigte Chipversionen bislang noch keinen freien Zugang zum chinesischen Markt erhalten. Experten zeigten sich dort skeptisch, dass sich daran kurzfristig etwas ändert. Der technologische Konflikt zwischen Washington und Peking dürfte damit ein strukturelles Risiko für den KI-Platzhirsch bleiben.

Dabei steht für NVIDIA viel auf dem Spiel. Huang hatte China bereits als Markt für KI-Infrastruktur mit einem Volumen von 50 Milliarden US-Dollar beschrieben, der jährlich um 50 Prozent wachse, so Barron's. Bleibt der Zugang blockiert, bliebe ein Teil der langfristigen Wachstumsfantasie politisch gedeckelt.

Tesla und Apple mit anderer Ausgangslage

Bei Tesla ist die Nachricht positiver besetzt. Elon Musk soll Barron's zufolge an Trumps China-Reise teilnehmen. Anleger verbinden damit vor allem die Hoffnung, dass Tesla bei seinem KI-trainierten Fahrerassistenzsystem Full Self-Driving, kurz FSD, in China vorankommt.

Spekulationen über einen möglichen FSD-Start in China hatten zuletzt zur Tesla-Rally beigetragen. In den USA kostet FSD 99 US-Dollar pro Monat. Ende des ersten Quartals kam Tesla laut Barron's auf 1,3 Millionen FSD-Abonnements, nach rund 850.000 ein Jahr zuvor. Ein China-Start könnte Tesla damit eine zusätzliche Software-Erlösquelle im größten Elektroautomarkt der Welt eröffnen.

Apple steht dagegen weniger für eine konkrete Produktfantasie. Dass Tim Cook laut den Berichten Teil der Delegation sein soll, sendet vor allem ein Stabilitätssignal.

Tech-Aktien reagieren uneins

Welcher Chef Teil von Trumps China-Reise ist und welcher nicht, scheint für Anleger aktuell noch keine Rolle zu spielen, am Dienstag notieren die drei Titel an der NASDAQ unterschiedlich: Die Tesla-Aktie zeigt sich zeitweise 3,59 Prozent tiefer bei 429,05 US-Dollar, NVIDIA sinkt um 0,59 Prozent auf 218,16 US-Dollar. Bei Apple steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 294,00 US-Dollar an der Kurstafel.

Damit bleibt die unmittelbare Marktreaktion überschaubar. Für die weitere Entwicklung dürfte weniger die bloße Anwesenheit einzelner CEOs entscheidend sein, sondern ob aus der Reise konkrete Signale für China-Geschäft, Exportregeln oder neue Marktzugänge hervorgehen.

Was bedeutet das für Anleger?

Für Anleger zeigt die China-Reise vor allem, wie unterschiedlich die drei Tech-Aktien aktuell positioniert sind. NVIDIA bleibt der stärkste KI-Profiteur, trägt aber das größte politische China-Risiko. Ohne bessere Exportperspektive dürfte ein wichtiger Wachstumsmarkt nur eingeschränkt zugänglich sein.

Tesla erhält durch Musks mögliche Teilnahme neue Aufmerksamkeit für die FSD-Fantasie in China. Entscheidend bleibt aber, ob daraus konkrete regulatorische Fortschritte resultieren. Apple wirkt in diesem Trio am defensivsten: Tim Cooks Präsenz kann Vertrauen schaffen, liefert kurzfristig aber keine neue Umsatzstory.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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