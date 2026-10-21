NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.10.2026 14:16:29
Nvidia CEO Huang pitches Europe to adopt AI in all industries
The event is part of a tour through Europe by Huang to drum up businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:02
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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16:02
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
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16:02
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|20.11.25
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|20.08.25
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
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