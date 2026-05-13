NVIDIA-CEO Huang und Trump in China: Bringt die Reise neue Impulse für die Aktie?

NVIDIA-CEO Jensen Huang reist überraschend mit US-Präsident Trump nach China - und rückt damit ins Zentrum der geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Peking.

• Jensen Huang reist mit Trump nach China• Gespräche über KI, Handel und Chips• NVIDIA-Aktie im geopolitischen Fokus

Die Aktie von NVIDIA steht erneut im Fokus der Finanzmärkte . Der Hintergrund: CEO Jensen Huang reist nach aktuellen Angaben gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump nach China. Laut einem Post auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bestätigte Trump die Teilnahme des NVIDIA-Chefs überraschend über und widersprach damit vorherigen Medienberichten über dessen angeblichen Ausschluss aus der Delegation.

Die Reise gilt als hochsensibles diplomatisches Ereignis, da sie inmitten anhaltender Spannungen zwischen den USA und China im Bereich Handel, Technologie und Sicherheit stattfindet. Für Anleger rückt damit erneut die Frage in den Vordergrund, wie sich die geopolitische Lage auf NVIDIA und den globalen Chipsektor auswirken könnte.

Überraschende Wende: Huang doch Teil der China-Delegation

Noch am Vortag hatten Medien wie CNBC berichtet, Jensen Huang sei nicht Teil der offiziellen US-Delegation. Diese Darstellung wurde jedoch von Trump klar zurückgewiesen. "Jensen ist gerade an Bord der Air Force One", schrieb der US-Präsident auf Truth Social und bezeichnete entsprechende Berichte als "FAKE NEWS".

Trump bestätigte zudem, dass neben Huang auch weitere prominente Wirtschaftsvertreter an den Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping teilnehmen sollen. Dazu zählen unter anderem Tesla-CEO Elon Musk , Apple-CEO Tim Cook, Larry Fink, Stephen Schwarzman sowie David Solomon.

Die Gespräche sollen sich laut Trump vor allem um Handel, künstliche Intelligenz, Zölle und geopolitische Spannungen drehen. Ziel sei es, den chinesischen Markt für US-Unternehmen wieder stärker zu öffnen. Er plane Xi dazu zu drängen, China für US-Unternehmen weiter zu ‚öffnen‘", so Trump.

NVIDIA zwischen China-Geschäft und US-Exportkontrollen

Besonders im Fokus steht die Teilnahme von Jensen Huang, da NVIDIA stark vom chinesischen Markt abhängig ist - gleichzeitig aber durch verschärfte US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips unter Druck steht.

Huangs Präsenz wird daher als strategisch bedeutend bewertet. NVIDIA versucht, trotz regulatorischer Einschränkungen den Zugang zu China aufrechtzuerhalten, ohne dabei gegen US-Sanktionsregeln zu verstoßen. Die Reise könnte somit indirekt Einfluss auf künftige Handelsbedingungen im Halbleitersektor nehmen.

Der geplante Gipfel zwischen Trump und Xi ist für den 14. und 15. Mai angesetzt. Er findet in einer Phase statt, in der Washington und Peking nach monatelangen Spannungen eine vorsichtige Stabilisierung ihrer Beziehungen anstreben. Besonders Themen wie Künstliche Intelligenz und Chiptechnologie gelten als zentrale Konfliktfelder. Bemerkenswert ist zudem eine frühere Aussage von Huang selbst. Er hatte laut Investing.com erklärt, es wäre "eine große Ehre", mit Trump nach China zu reisen, sollte er eingeladen werden.

Bedeutung für die NVIDIA-Aktie: Politisches Risiko bleibt hoch

Für Anleger bleibt die Entwicklung ambivalent. Einerseits könnte die direkte Einbindung des NVIDIA-CEOs in hochrangige Gespräche auf eine gewisse Entspannung zwischen den USA und China hindeuten. Andererseits unterstreicht die Situation erneut, wie stark die Geschäftsaussichten des Konzerns von politischen Entscheidungen abhängig sind.

Die NVIDIA-Aktie reagiert traditionell sensibel auf Nachrichten zu Exportkontrollen, Handelsstreitigkeiten und KI-Regulierung. Die aktuelle Reise könnte kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen - insbesondere, wenn konkrete Aussagen zu Chip-Exporten oder Technologiezugängen getroffen werden. Am Mittwoch stieg die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel letztlich um 2,29 Prozent auf 225,83 US-Dollar.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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