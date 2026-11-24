NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 10:57:02
Nvidia CEO Jensen Huang Is Back, and Stock Investors Just Got More Great News About the AI Chip Giant
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has become the cornerstone of the artificial intelligence boom. The company has established itself as an indispensable supplier of data center infrastructure.
Shareholders received troubling news earlier this month when co-founder and longtime CEO Jensen Huang resigned following revelations of extramarital affairs. His exit created considerable uncertainty because he played an instrumental role in developing Nvidia's competitive advantages and cultivating relationships with customers and suppliers.
Fortunately, Nvidia's board voted unanimously to reinstate Huang on Nov. 23, just 11 days after he resigned. But shareholders have a few more reasons to celebrate: Nvidia recently reported stellar third-quarter financial results, Wall Street's latest forecasts suggest AI spending is growing more quickly than anticipated; much higher in the future, and most analysts think the stock is deeply undervalued.
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